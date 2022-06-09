У Харкові російські снаряди влучили у кафе, бібліотеку і магазин, є загиблі й поранені
Росія 8 червня обстріляла Харків: двоє загиблих і четверо поранених, ще семеро дістали поранення від обстрілів Харківської області
Про це повдіомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм.
"Минулої доби російські окупанти продовжили тероризувати мирне населення області масованими обстрілами. У Харкові снаряди влучили в кафе, шкільну бібліотеку та магазин. 2 людей загинули, 4 поранені", - написав він.
Крім того, Росія 8 червня обстрілювала село Циркуни, Малоданилівську ОТГ, смт Коробочкине, смт Печеніги, Золочів, Барвінкове, Балаклію та Первомайський. У цих населених пунктах пошкоджені будинки, господарчі споруди, склади та гаражі. Семеро людей дістали поранення, зазанчають в ОВА.
"У селі Елітне отримав поранення тракторист, який підірвався в полі на російській міні. Ще раз наголошую на важливості співпраці із саперами ДСНС та військовими, починаючи агророботи!" - підкресив Синєгубов.
На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні, мінує підступи. У районі Ізюму окупанти готують чергові спроби наступу на Слов’янськ та Барвінкове, додав голова ОВА.
- таном на 9 червня окупанти шукають слабкі місця в обороні Сєверодонецька й ведуть штурмові дії на кількох напрямках.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.05
Купівля 34.05Продаж 34.99
-
EUR
Купівля 36Продаж 37.29
- Актуальне
- Важливе