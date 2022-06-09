Про це повдіомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм.

"Минулої доби російські окупанти продовжили тероризувати мирне населення області масованими обстрілами. У Харкові снаряди влучили в кафе, шкільну бібліотеку та магазин. 2 людей загинули, 4 поранені", - написав він.

Крім того, Росія 8 червня обстрілювала село Циркуни, Малоданилівську ОТГ, смт Коробочкине, смт Печеніги, Золочів, Барвінкове, Балаклію та Первомайський. У цих населених пунктах пошкоджені будинки, господарчі споруди, склади та гаражі. Семеро людей дістали поранення, зазанчають в ОВА.

"У селі Елітне отримав поранення тракторист, який підірвався в полі на російській міні. Ще раз наголошую на важливості співпраці із саперами ДСНС та військовими, починаючи агророботи!" - підкресив Синєгубов.

На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні, мінує підступи. У районі Ізюму окупанти готують чергові спроби наступу на Слов’янськ та Барвінкове, додав голова ОВА.

таном на 9 червня окупанти шукають слабкі місця в обороні Сєверодонецька й ведуть штурмові дії на кількох напрямках.

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