У Харкові сильна пожежа в районі Салтівки, - ЗМІ
В найбільшому житловому масиві Харкова Салтівці триває сильна пожежа
Про це повідомляє телеграм-канал Труха.
Зазначається, що над Харковом піднімаються величезні клуби чорного диму.
Наразі офіційної інформації про причину загоряння немає. Однак є інформації, що це сталося внаслідок ворожих обстрілів.
- Нагадаємо, за добу, 28 квітня, російські окупанти обстріляли Харків 16 разів.
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