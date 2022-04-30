У Харкові сильна пожежа в районі Салтівки, - ЗМІ

Про це повідомляє телеграм-канал Труха.

Зазначається, що над Харковом піднімаються величезні клуби чорного диму.

Наразі офіційної інформації про причину загоряння немає. Однак є інформації, що це сталося внаслідок ворожих обстрілів.

Нагадаємо, за добу, 28 квітня, російські окупанти обстріляли Харків 16 разів.

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