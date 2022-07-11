У Харкові від ранкових обстрілів постраждали понад 30 людей, серед них 2 дітей

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Усі постраждалі перебувають у лікарнях. Стан обох дітей середньої тяжкості. Постраждалі переважно мають осколкові ураження. Загинуло 3 людей.

"Декілька снарядів влучили просто у двори приватних осель. Також зруйновані гаражі, автомобілі, спалахнуло кілька пожеж", - додає Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вранці 11 липня у Харкові пролунали вибухи. Зокрема російська ракета частково зруйнувала шестиповерхівку.

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