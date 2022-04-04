У Харкові внаслідок російського обстрілу загинули чотири людини, серед 30 поранених - троє дітей
У понеділок, 4 квітня, жертвами обстрілу російських окупантів стали чотири людини, ще 30 отримали поранення
Про це повідомляє Поліція Харківської області у facebook.
"В результаті обстрілу російськими окупантами в Харкові четверо загиблих і 30 постраждалих. Серед постраждалих троє дітей 3, 5 і 17 років. Всіх доставили в лікарні Харкова. Росія у своїй тваринній ненависті до нескореної України хоче усі українські міста перетворити на Бучу і Маріуполь", - заявили у поліції.
Наголошується, що всі постраждалі і загиблі - цивільні та мають жодного стосунку до військових. На місце трагедії прибули слідчі. Всі наслідки ворожого обстрілу задокументовано.
- Внаслідок обстрілу Слобідського району Харкова 3 квітня, за попередньою інформацією, загинуло 7 людей, 34 особи поранено.
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