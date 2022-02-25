У Харкові з боку ХТЗ у бік Нових будинків окупанти застосовують "Гради", - Суспільне Харків

Про це пише Суспільне Харків.



"З боку ХТЗ у бік Нових Будинків працюють системи залпового вогню "Град", - ідеться в повідомленні.

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