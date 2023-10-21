У Харкові затримали чоловіка у військовій формі, який намагався пограбувати магазин
У суботу, 21 жовтня, одягнений у військову форму чоловік за допомогою пістолету намагався пограбувати магазин
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 38-річному раніше судимому чоловіку за фактом розбою, вчиненого в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні.
Інцидент стався у Харкові. За даними слідства, 21 жовтня чоловік, який тільки у серпні цього року звільнився з місць позбавлення волі, намагався пограбувати магазин.
"Він заздалегідь вдягнув військову форму, хоча він не є військовослужбовцем, та взяв із собою пістолет. Прийшовши до магазину, він направив на продавчиню зброю та наказав віддати всі гроші у касі. Отримавши гроші, зловмисник не зупинився. Він побачив на жінці ювелірні прикраси та змусив її зняти все з себе та віддати йому", - розповіли у прокуратурі.
Після цього чоловік втік з місця злочину, проте недалеко. Правоохоронці оперативно встановили його особу та затримали. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У четвер, 19 жовтня, близько 10 години вечора до поліції Києва надійшло повідомлення, що невідомі напали з ножем на військовослужбовця й завдали йому поранень.
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