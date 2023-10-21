У Харкові затримали чоловіка у військовій формі, який намагався пограбувати магазин

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 38-річному раніше судимому чоловіку за фактом розбою, вчиненого в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Інцидент стався у Харкові. За даними слідства, 21 жовтня чоловік, який тільки у серпні цього року звільнився з місць позбавлення волі, намагався пограбувати магазин.

"Він заздалегідь вдягнув військову форму, хоча він не є військовослужбовцем, та взяв із собою пістолет. Прийшовши до магазину, він направив на продавчиню зброю та наказав віддати всі гроші у касі. Отримавши гроші, зловмисник не зупинився. Він побачив на жінці ювелірні прикраси та змусив її зняти все з себе та віддати йому", - розповіли у прокуратурі.

Після цього чоловік втік з місця злочину, проте недалеко. Правоохоронці оперативно встановили його особу та затримали. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.