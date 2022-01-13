У Херсоні до 9 років ув'язнення засудили терориста, який воював проти України на боці окупантів

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Херсонської обласної прокуратури.



Слідчі встановили, що чоловік із жовтня 2014 року по березень 2015 року добровільно вступив до лав незаконного збройного формування "Отдельный казачий батальон имени Ермака" у складі терористичної організації "Луганська народна республіка" і служив механіком-водієм бронетранспортера.



З вересня 2015 року по березень 2017 року чоловік служив у лавах терористичної організації "Донецька народна республіка" і брав безпосередню участь у бойових діях проти Збройних сил України. Зловмисник керував БТР, вантажним військовим автомобілем "Урал", ремонтував військову техніку, виконував інші завдання.



Чоловіка за участь та сприяння терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Вирок суду набрав законної сили, початок строку відбування покарання обчислюється з дня затримання громадянина та приведення вироку до виконання.

