У Херсоні до 9 років ув'язнення засудили терориста, який воював проти України на боці окупантів
У Херсоні засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна уродженця с. Червона Поляна, який воював у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР"
Про це повідомляє у Facebook пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
Слідчі встановили, що чоловік із жовтня 2014 року по березень 2015 року добровільно вступив до лав незаконного збройного формування "Отдельный казачий батальон имени Ермака" у складі терористичної організації "Луганська народна республіка" і служив механіком-водієм бронетранспортера.
З вересня 2015 року по березень 2017 року чоловік служив у лавах терористичної організації "Донецька народна республіка" і брав безпосередню участь у бойових діях проти Збройних сил України. Зловмисник керував БТР, вантажним військовим автомобілем "Урал", ремонтував військову техніку, виконував інші завдання.
Чоловіка за участь та сприяння терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Вирок суду набрав законної сили, початок строку відбування покарання обчислюється з дня затримання громадянина та приведення вироку до виконання.
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