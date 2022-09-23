Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Активізувалась робота щодо підготовки та проведення так званого “референдуму” на тимчасово захоплених територіях України. Так, у населених пунктах Херсонської області, представники російської окупаційної влади, під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги, намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані. Триває формування так званих "виборчих комісій", - пише Генштаб ЗСУ.

Окупанти намагаються утримати під своїм контролем ситуацію на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

У Херсоні росіяни посилили адміністративно-поліцейський режим. Рашисти здійснюють перевірку осель та чинять психологічний тиск на місцевих.

З початку доби, 23 вересня, російський агресор завдав по території України 4 ракетні та 17 авіаударів, а також здійснив понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах.

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