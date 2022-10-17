У Херсоні підрозділи росгвардії обладнують позиції, - Генштаб ЗСУ
Окупаційні війська РФ залучають підрозділи росгвардії до інженерного обладнання позицій навколо Херсона
Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"В Херсоні окупанти змушені залучати підрозділи росгвардії до інженерного обладнання позицій навколо міста", - йдеться в повідомленні.
Також одночасно вживаються заходи щодо вивезення колаборантів та їхніх сімей на територію тимчасово окупованої території АР Крим.
- Українське військо поранило солдатів РФ у Мелітополі, Воскресенці та Василівці, загалом близько 100 осіб, а також знищило ворожий склад боєприпасів у Бердянську.
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