Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження підрозділів противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Мелітополь Запорізької області поранено понад 40 окупантів. В Бердянську знищено склад боєприпасів. В населеному пункті Воскресенка – до 30 поранених загарбників, Василівка – до 25 поранених", - йдеться в повідомленні.

Кількість загиблих, яку окупанти намагаються приховати, уточнюється, кажуть у Генштабі.

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