У Херсоні почастішали випадки затримання чоловіків призовного віку

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

"Окупаційне командування намагається впровадити заходи примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України. У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Після поверхневого визначення придатності до військової служби, їх направляють на комплектування підрозділів, що планується залучити в районі проведення бойових дій", - йдеться у звіті ЗСУ.

З початку доби, 30 вересня, Росія завдала 3 ракетних та 5 авіаційних ударів по території України.

Військкомати Хабаровського краю РФ, які виконують наказ Путіна про "часткову мобілізацію", просять у призовників по 100 тис. рублів за відстрочку.

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