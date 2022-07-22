Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Протягом тижня окупанти здійснюють перевірку приватних гаражів у Херсоні: шукають зброю. На вулицях обласного центру — блокпости, посилене патрулювання", - йдеться у звіті.

22 липня на околиці Херсона пролунав потужний вибух.

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