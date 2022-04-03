У Херсоні та Харкові лунають вибухи
У ніч з 2 на 3 квітня у Херсоні та Харкові пролунали вибухи
Про це повідомили у застосунку "єТривога".
Інформація про вибухи з'явилась у Херсоні о 01:07. Про вибухи в Харкові стало відомо о 01:13. Детальної інформації про ситуацію в містах - поки немає.
З 23:11 на Харківщині - тривога. Громадян закликають перебувати в укритті.
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