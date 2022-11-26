У Херсоні відновили електропостачання
26 листопада у Херсоні почали подавати електроенергію на об'єкти критичної інфраструктури міста
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у telegram.
За його словами, першочергово електроенергія у звільненому від окупантів місті подається на об'єкти критичної інфраструктури міста.
"Як і обіцяли - впорались трохи більше ніж за тиждень. Першочергово - подаємо потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж побутовим споживачам. Дякую усім хто цілодобово працював над цим завданням: ДСНС, поліції, електрикам з усієї України, очільникам Херсонської та Миколаївської ОВА та їх командам", - написав Тимошенко.
- Раніше повідомлялося, що енергетики з 26 листопада планують провести тестове заживлення електромереж Херсона.
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