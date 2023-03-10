У Херсоні внаслідок обстрілу загинув 35-річний чоловік, на місці удару сталась пожежа
У п'ятницю, 10 березня, російські терористи з артилерії обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Російські окупанти вдарили з артилерії по Таврійському мікрорайону Херсона. Через влучання ворожого снаряду загорілося приміщення. Пожежу ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події", - пишуть в ОВА.
Внаслідок обстрілу загинув 35-річний чоловік.
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