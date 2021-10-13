У Києві 15 жовтня можливе обмеження роботи метро через футбольний матч
15 жовтня через проведення на НСК "Олімпійський" матчу (о 17:00) між командами "Шахтар" та "Зоря", можливі деякі зміни у роботі київського метро
Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".
Перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід.
А після завершення - на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".
Механізм застосовують для уникнення масового скупчення пасажирів,
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.27
Купівля 26.27Продаж 26.49
-
EUR
Купівля 30.25Продаж 30.61
- Актуальне
- Важливе