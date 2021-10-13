У Києві 15 жовтня можливе обмеження роботи метро через футбольний матч

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

Перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід.



А після завершення - на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Механізм застосовують для уникнення масового скупчення пасажирів,