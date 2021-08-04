У Києві батьки школярів можуть замовити електронний учнівський квиток онлайн

Про це повідомляє департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.



Зазначається, що для цього батьки або опікуни мають зареєструватися на порталі. Там вони можуть подати заявку на учнівський е-квиток і оплатити замовлення. Валідована заявка передається на виробництво, а отримати готовий квиток учні зможуть у своїх школах.



"За міською цільовою програмою "Турбота" 2019-2021 до 31 грудня 2021 року учні можуть продовжувати користуватися своїми старими учнівськими для безоплатного проїзду в міському транспорті. А згодом поступово електронними учнівськими квитками будуть забезпечені всі школярі столиці без зайвих довідок, заяв та відвідин адмінустанов", - йдеться у повідомленні.

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