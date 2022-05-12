Про це повідомили Вартові. Еспресо

"Через буревій старе дерево, якому більше 400 років, розламалося навпіл. На щастя, люди не постраждали", - зазначають журналісти.

Довідково. За легендою липа посаджена митрополитом Петром Могилою у 1635 році на честь часткової відбудови Десятинної церкви. За іншою версією липі вже вісімсот років і вона застала ще не зруйновану Десятинну церкву і останніх київських князів.

Відзначимо, що на Київщині сьогодні вирує негода: сильні пориви вітру, повалені дерева обривають ліній електропередач, що призводить до перебоїв з електропостачанням

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