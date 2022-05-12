У Києві буревій пошкодив легендарну липу Петра Могили, якій вже близько 800 років
У столиці на вулиці Володимирській поблизу Національного музею історії Києва вітер пошкодив легендарну липу Петра Могили
Про це повідомили Вартові. Еспресо
"Через буревій старе дерево, якому більше 400 років, розламалося навпіл. На щастя, люди не постраждали", - зазначають журналісти.
Довідково. За легендою липа посаджена митрополитом Петром Могилою у 1635 році на честь часткової відбудови Десятинної церкви. За іншою версією липі вже вісімсот років і вона застала ще не зруйновану Десятинну церкву і останніх київських князів.
- Відзначимо, що на Київщині сьогодні вирує негода: сильні пориви вітру, повалені дерева обривають ліній електропередач, що призводить до перебоїв з електропостачанням
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