У Києві спостерігаються перебої з електрикою. ДТЕК пояснила аварії обривами ліній через вітер
На Київщині сильні пориви вітру, повалені дерева обривають ліній електропередач, що призводить до перебоїв з електропостачанням
Про причини такої ситуації пояснили у оператора київських електромереж ДТЕК.
"У зв'язку з погодними умовами в Київській області, спостерігається велика кількість обривів на електролініях через падіння дерев", - зазначили у оператора.
У пабліках зазначають, що електрика пропала у Подільському та Святошинському районах, також на Дарниці та Троєнщині.
Інша кияни зазначають, що в місті перепади з напругою. Також пилові бурі та запах паленого.
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