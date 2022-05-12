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Головна Суспільство У Києві спостерігаються перебої з електрикою. ДТЕК пояснила аварії обривами ліній через вітер

У Києві спостерігаються перебої з електрикою. ДТЕК пояснила аварії обривами ліній через вітер

12 травня, 2022 четвер
20:46
Суспільство Київ

На Київщині сильні пориви вітру, повалені дерева обривають ліній електропередач, що призводить до перебоїв з електропостачанням

Про причини такої ситуації пояснили у оператора київських електромереж ДТЕК.

"У зв'язку з погодними умовами в Київській області, спостерігається велика кількість обривів на електролініях через падіння дерев", - зазначили у оператора.

У пабліках зазначають, що електрика пропала у Подільському та Святошинському районах, також на Дарниці та Троєнщині.

Інша кияни зазначають, що в місті перепади з напругою. Також пилові бурі та запах паленого.

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вітер
електропостачання
Київ
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