У Києві через спеку вводять обмеження руху вантажівок
Від середи, 5 липня, на вулично-дорожній мережі столиці будуть вводити обмеження руху для вантажівок через температуру повітря вище +28ºС
Про це інформує Київська міська державна адміністрація.
"Через перевищення денної температури повітря понад +28°С з 10:00 до 22:00 обмежуватимуть в’їзд та пересування містом великогабаритного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн", - пише пресслужба.
Обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях та дорогах Києва були запроваджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації № 1173 від 7 липня 2012 року у зв’язку з підвищенням температури повітря.
Повідомляється, що патрульна поліція контролюватиме дотримання обмеження руху великоваговими транспортними засобами у столиці.
"Просимо усіх водіїв поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей", - додають в заяві.
Також у столиці тимчасово припинять продавати харчові продукти, які швидко псуються, на сільськогосподарських та сезонних ярмарках. Обмеження триватимуть з 4 до 31 липня.
- У Києві 5 липня передбачається дощ з грозою. Вдень буде спекотно, близько +30°C, уночі - 17...19°C.
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