Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

"Через перевищення денної температури повітря понад +28°С з 10:00 до 22:00 обмежуватимуть в’їзд та пересування містом великогабаритного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн", - пише пресслужба.

Обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях та дорогах Києва були запроваджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації № 1173 від 7 липня 2012 року у зв’язку з підвищенням температури повітря.

Повідомляється, що патрульна поліція контролюватиме дотримання обмеження руху великоваговими транспортними засобами у столиці.

"Просимо усіх водіїв поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей", - додають в заяві.

Також у столиці тимчасово припинять продавати харчові продукти, які швидко псуються, на сільськогосподарських та сезонних ярмарках. Обмеження триватимуть з 4 до 31 липня.