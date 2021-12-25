У Києві через "замінування" зупинили рух мостом Патона
У столиці через повідомлення про замінування у годину пік перекривали рух мостом Патона через Дніпро, який з'єднує лівий та правий береги Києва
Про це повідомляє поліція Києва.
У суботу, 25 грудня, близько 17:00 до чергової частини поліції Києва надійшла інформація про можливе замінування мосту Патона. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та кінолога.
Правоохоронці обстежили міст та прилеглі до нього території. На час перевірки рух по мосту Патона було перекрито. Вибухонебезпечних або підозрілих предметів не було виявлено. Рух мостом відновлено.
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