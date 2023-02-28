У Києві чиновника підозрюють у розкраданні коштів, призначених на обладнання укриттів у школах
Начальника управління Голосіївської райадміністрації Києва підозрюють у привласненні 500 тисяч гривень, виділених на обладнання укриттів у школах
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
"Згідно з матеріалами слідства, у серпні 2022 року начальник управління будівництва Голосіївської РДА з метою заволодіння бюджетними коштами забезпечив підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд у двох школах в Голосіївському районі. По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а начальник управління та інспектор технагляду, затвердили їх", - ідеться в повідомленні.
У прокуратурі наголосили, що учасники схеми завдали столичному бюджету збитків на понад 500 тис. гривень.
Про підозру оголошено як чиновнику райадміністрації, так і підряднику та інженеру технагляду.
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