Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"Згідно з матеріалами слідства, у серпні 2022 року начальник управління будівництва Голосіївської РДА з метою заволодіння бюджетними коштами забезпечив підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд у двох школах в Голосіївському районі. По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а начальник управління та інспектор технагляду, затвердили їх", - ідеться в повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що учасники схеми завдали столичному бюджету збитків на понад 500 тис. гривень.

Про підозру оголошено як чиновнику райадміністрації, так і підряднику та інженеру технагляду.