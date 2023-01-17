Посадовців Київводоканалу підозрюють у розкраданні 2 млн грн бюджетних коштів
Двом чиновникам Київводоканалу повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів під час закупівлі насосів
Про це повідомили у Національній поліції України.
Так, аби привласнити бюджетні кошти посадовці забезпечили перемогу в тендері на закупівлю глибинних насосів підконтрольне товариство. Надалі уклали з ним відповідний договір, попри те, що фірма запропонувала ціни значно вище за ринкові.
Різницю у вартості, що сягає 2 млн грн, учасники оборудки розподілили між собою.
"Викрили протиправну схему оперативники управління стратегічних розслідувань в м. Києві, слідчі слідчого управління столичної поліції спільно з Київською міською прокуратурою. До її організації причетні посадові особи Київводоканалу та керівник товариства", - йдеться в повідомленні.
На підставі зібраних доказів двом посадовцям Київводоканалу повідомили підозри за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, а керівникові товариства - за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
За привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.93
Купівля 39.93Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 42.06Продаж 43.11
- Актуальне
- Важливе