Про це повідомили у Національній поліції України.

Так, аби привласнити бюджетні кошти посадовці забезпечили перемогу в тендері на закупівлю глибинних насосів підконтрольне товариство. Надалі уклали з ним відповідний договір, попри те, що фірма запропонувала ціни значно вище за ринкові.

Різницю у вартості, що сягає 2 млн грн, учасники оборудки розподілили між собою.

"Викрили протиправну схему оперативники управління стратегічних розслідувань в м. Києві, слідчі слідчого управління столичної поліції спільно з Київською міською прокуратурою. До її організації причетні посадові особи Київводоканалу та керівник товариства", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів двом посадовцям Київводоканалу повідомили підозри за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, а керівникові товариства - за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

За привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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