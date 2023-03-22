У Києві чоловік підірівав себе гранатою біля дитячого майданчика
22 березня у Києві пролунав вибух - у Подільському районі міста чоловік підірвав самого себе гранатою
Про це повідомили екстрені служби у facebook.
Трагедія сталася у провулку Квітневому у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією правоохоронців, в руках 29-річного чоловіка здетонувала граната, внаслідок чого він загинув на місці.
"Сьогодні вранці до поліції Києва надійшла інформація про те, що на провулку Квітневому було чутно вибух та в подальшому виявлено тіло невідомого із тілесними ушкодженнями. За вказаною адресою негайно прибули експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група та лікарі," - ідеться у повідомленні.
Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство.
На опублікованих екстреною службою кадрах видно, що інцидент стався неподалік дитячного майданчика.
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