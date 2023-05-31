У Києві до вечора відкриють проїзд Гаванським мостом

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Проїзд Гаванським мостом відкриють сьогодні до вечора. Його закрили після падіння уламків ракети на проїжджу частину під час масованого обстрілу столиці російськими варварами вдень у понеділок", - зазначив Кличко.

Він додав, що столичні дорожні служби вже завершили асфальтування пошкодженої частини покриття дороги та мереж освітлення, які також були частково пошкоджені.

"Нині новий асфальт відстоюється і через кілька годин проїзд Гаванським мостом буде відкритий", - додав Кличко.