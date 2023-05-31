У Києві до вечора відкриють проїзд Гаванським мостом
Пошкоджений під час масованої ракетної атаки на Київ Гаванський міст буде відновлено та відкрито для руху до вечора 31 травня
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Проїзд Гаванським мостом відкриють сьогодні до вечора. Його закрили після падіння уламків ракети на проїжджу частину під час масованого обстрілу столиці російськими варварами вдень у понеділок", - зазначив Кличко.
Він додав, що столичні дорожні служби вже завершили асфальтування пошкодженої частини покриття дороги та мереж освітлення, які також були частково пошкоджені.
"Нині новий асфальт відстоюється і через кілька годин проїзд Гаванським мостом буде відкритий", - додав Кличко.
- Кличко розповів про відновлення зруйнованих багатоповерхівок у Києві. Відбудова 17 найбільш пошкоджених російськими обстрілами житлових будинків було розпочато на початку літа 2022 року. Минулого року відновили 11 будинків, цього - ще 3.
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