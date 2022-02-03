До 4500 грн за послугу: у Києві головлікарю оголосили підозру у підробці COVID-сертифікатів
У Києві оголосили про підозру головлікарю лікарні через підробку сертифікатів про вакцинацію від Covid-19
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратура у Telegram
"Щомісячно до електронної системи eHealth вносилось близько 2000 недостовірних записів про проходження вакцинації без відвідування медичних закладів. Зазначені послуги коштували від 3000 до 4500 гривень", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що незаконну діяльність з підроблення сертифікатів про ковід-вакцинацію викрили у грудні 2021 року.
Як відомо, учасники схеми щоденно формували та передавали лікарям списки осіб для внесення до електронної системи eHealth недостовірних відомостей про здійснення їм щеплення від Covid-19. Ці дані в подальшому завантажувались до "Дії".
Наразі двом особам, у тому числі головному лікарю однієї із районних лікарень міста, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 362 ККУ.
Правоохоронці встановлюють інших учасників протиправної діяльності для притягнення їх до відповідальності.
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