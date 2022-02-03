До 4500 грн за послугу: у Києві головлікарю оголосили підозру у підробці COVID-сертифікатів

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратура у Telegram



"Щомісячно до електронної системи eHealth вносилось близько 2000 недостовірних записів про проходження вакцинації без відвідування медичних закладів. Зазначені послуги коштували від 3000 до 4500 гривень", - йдеться у повідомленні.



Зазначено, що незаконну діяльність з підроблення сертифікатів про ковід-вакцинацію викрили у грудні 2021 року.

Як відомо, учасники схеми щоденно формували та передавали лікарям списки осіб для внесення до електронної системи eHealth недостовірних відомостей про здійснення їм щеплення від Covid-19. Ці дані в подальшому завантажувались до "Дії".



Наразі двом особам, у тому числі головному лікарю однієї із районних лікарень міста, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 362 ККУ.



Правоохоронці встановлюють інших учасників протиправної діяльності для притягнення їх до відповідальності.



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