У Києві горить склад лакофарбових матеріалів
У суботу, 25 лютого, у Києві в Подільському районі спалахнула пожежа на складі лакофарбових матеріалів
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Пожежа на підприємстві в Подільському районі столиці. Всі служби вже на місці", - написав він.
Згодом Кличко додав, що загоряння сталося в металевому складському приміщенні на території одного з підприємств. У Київській міській військові адміністрації уточнили, що загорівся склад лакофарбових матеріалів. Площа пожежі - близько 2 тис. кв.м
До гасіння залучено 18 одиниць техніки та майже 90 людей особового складу рятувальників.
Також у КМВА повідомили, що через пожежу на складі перекрито рух на частині вулиці Новокостянтинівській та повністю вулиця Нахімова.
"Патрульна поліція забезпечує регулювання та безпеку дорожнього руху. Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації", - закликали у КМВА.
У Державній службі надзвичайних ситуацій додали, що пожежа сталася на вулиці Кирилівській, 86. Також зазначили, що до гасіння залучені 94 рятувальники.
"Займання сталося в одноповерховій складській будівлі із легкозаймистими речовинами, попередньо лакофарбовими матеріалами", - ідеться в повідомленні.
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