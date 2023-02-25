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У Києві горить склад лакофарбових матеріалів

25 лютого, 2023 субота
16:20
Суспільство на фото: пожежа

У суботу, 25 лютого, у Києві в Подільському районі спалахнула пожежа на складі лакофарбових матеріалів

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Пожежа на підприємстві в Подільському районі столиці. Всі служби вже на місці", - написав він.

Згодом Кличко додав, що загоряння сталося в металевому складському приміщенні на території одного з підприємств. У Київській міській військові адміністрації уточнили, що загорівся склад лакофарбових матеріалів. Площа пожежі - близько 2 тис. кв.м

До гасіння залучено 18 одиниць техніки та майже 90 людей особового складу рятувальників.

Також у КМВА повідомили, що через пожежу на складі перекрито рух на частині вулиці Новокостянтинівській та повністю вулиця Нахімова.

"Патрульна поліція забезпечує регулювання та безпеку дорожнього руху. Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації", - закликали у КМВА.

У Державній службі надзвичайних ситуацій додали, що пожежа сталася на вулиці Кирилівській, 86. Також зазначили, що до гасіння залучені 94 рятувальники.

"Займання сталося в одноповерховій складській будівлі із легкозаймистими речовинами, попередньо лакофарбовими матеріалами", - ідеться в повідомленні.

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