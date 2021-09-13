У Києві готові розгорнути до 10 тис. лікарняних ліжок у випадку спалаху COVID-19, - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного із телеканалів, передає пресслужба КМДА.



"Наразі столиця ще в зеленій зоні. Активно здійснюємо вакцинацію, готуємо лікарні. Статистика останніх днів показує, що кількість хворих зростає. І кількість госпіталізацій – теж. У нас підготовлені ліжкомісця. До третьої хвилі вже підготували понад 4100 ліжок, 98 % з яких забезпечені киснем. Крім того, якщо медзаклади першої черги не справлятимуться, ми готові розгорнути ще – понад 5,5 тис. додаткових ліжок у лікарнях другої черги", – повідомив Кличко.

Він висловив сподівання, що Києву не доведеться вводити жорсткий карантин.

"Ми готуємося до різних можливих варіантів. І сьогодні головна умова для уникнення суворого локдауну – вакцинація", – додав мер столиці.

За словами Кличка, у Києві вже зроблено понад 1,5 млн. щеплень.