У Києві на 11 маршрутах до роботи повернулися приватні перевізники
У Києві поступово повертаються до роботи приватні перевізники, запрацювало вже 11 маршрутів
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація в Телеграм.
"У Києві приватні перевізники відновили роботу на 11 маршрутах", – написала КМДА.
Зокрема, відновили роботу маршрути №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 та 598.
У КМДА пообіцяли за необхідності збільшити кількість машин на цих маршрутах, а також на загальноміських маршрутах великої протяжності.
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