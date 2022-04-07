У Києві на 11 маршрутах до роботи повернулися приватні перевізники

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація в Телеграм.



"У Києві приватні перевізники відновили роботу на 11 маршрутах", – написала КМДА.



Зокрема, відновили роботу маршрути №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 та 598.



У КМДА пообіцяли за необхідності збільшити кількість машин на цих маршрутах, а також на загальноміських маршрутах великої протяжності.

Нагадаємо, Посольство Туреччини, яке переїжджало до Чернівців, повернулося у Київ.

У київському метро відновив роботу пересадочний вузол "Площа Льва Толстого"-"Палац Спорту".

З 4 квітня у Києві повністю відновили сполучення Північним та Південним мостами



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