У Києві повністю відновлюють сполучення Північним та Південним мостами, метро курсуватиме до 19:00

Про це КМДА повідомляє на офіційному Telegram-каналі.



За наданою інформацією, режим роботи метро такий:

Зелена лінія працює: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".

Також працює пересадка "Золоті ворота" – "Театральна".

Червона лінія працює: від станції "Шулявська" до станції "Театральна".

працює: від станції "Шулявська" до станції "Театральна". Синя лінія працює: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".

Важливо зазначити, що станції "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та "Кловська" поїзди проїжджають без зупинки.

КМДА також повідомляє, що середній інтервал руху поїздів на лініях – 1 година. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Метрополітен для перевезень пасажирів працюватиме до 19:00. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.



Крім того, КМДА повідомляє, що рух транспорту повністю відновлено в обох напрямках на Північному мосту.

Дарницький міст як завжди працює для автомобільного сполучення лівого й правого берегів.

Південний міст залишається відкритим для громадського транспорту. Відсьогодні, 4 квітня, – і для метро.

Також швидкісний трамвай № 3 відновлює роботу від станції "Ромена Роллана" до станції "Старовокзальна".

Відзавтра, 5 квітня, також буде курсуватиме трамвай №19 від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка.

Продовжують роботу за постійними схемами трамвайні маршрути № 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33А.

Трамвайне сполучення організоване на ділянці "Подільське ТРЕД – Контрактова площа".

30 березня у Києві відкрили Південний міст для громадського транспорту.

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