У Києві повністю відновлюють сполучення Північним та Південним мостами, метро курсуватиме до 19:00
У місті Київ повністю відновлюють сполучення між лівим і правим берегами Північним та Південним мостами, метро курсуватиме до 19:00
Про це КМДА повідомляє на офіційному Telegram-каналі.
За наданою інформацією, режим роботи метро такий:
- Зелена лінія працює: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".
Також працює пересадка "Золоті ворота" – "Театральна".
- Червона лінія працює: від станції "Шулявська" до станції "Театральна".
- Синя лінія працює: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".
КМДА також повідомляє, що середній інтервал руху поїздів на лініях – 1 година. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.
Метрополітен для перевезень пасажирів працюватиме до 19:00. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.
Крім того, КМДА повідомляє, що рух транспорту повністю відновлено в обох напрямках на Північному мосту.
Дарницький міст як завжди працює для автомобільного сполучення лівого й правого берегів.
Південний міст залишається відкритим для громадського транспорту. Відсьогодні, 4 квітня, – і для метро.
Також швидкісний трамвай № 3 відновлює роботу від станції "Ромена Роллана" до станції "Старовокзальна".
Відзавтра, 5 квітня, також буде курсуватиме трамвай №19 від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка.
Продовжують роботу за постійними схемами трамвайні маршрути № 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33А.
Трамвайне сполучення організоване на ділянці "Подільське ТРЕД – Контрактова площа".
- 30 березня у Києві відкрили Південний міст для громадського транспорту.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе