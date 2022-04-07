У Києві на час воєнного стану заборонено відвідувати ліси та заїжджати до них, - КМДА
У Києві для запобігання пожеж заборонили відвідувати ліси в період воєнного стану
Про це заявили в КМДА.
"У Києві на період дії воєнного стану заборонене відвідування лісів, а також в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки", - зазначили в міській адміністрації.
Заборону ввели, зокрема, для попередження пожеж і мінімізації їхніх наслідків.
Також у КМДА нагадали про штраф за спалювання сухостою.
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