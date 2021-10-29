У Києві на дорозі утворився величезний провал через аварію водопостачання

Як зазначили у патрульній поліції Києва, інцидент стався ввечері 29 жовтня.

Аварія унеможливила проїзд від бульвару Перова в напрямку Райдужної вулиці.

Дорожнє покриття провалилося на двох смугах з шести. У Київавтодорі кажуть, що провал стався через прорив інженерних мереж Київводоканалу. Наразі працівники комунальних підприємств намагаються локалізувати аварію.