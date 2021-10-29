У Києві на дорозі утворився величезний провал через аварію водопостачання
Внаслідок прориву труб водопостачання на перехресті бульвару Перова та проспекту Алішера Навої стався провал проїзної частини
Як зазначили у патрульній поліції Києва, інцидент стався ввечері 29 жовтня.
Аварія унеможливила проїзд від бульвару Перова в напрямку Райдужної вулиці.
Дорожнє покриття провалилося на двох смугах з шести. У Київавтодорі кажуть, що провал стався через прорив інженерних мереж Київводоканалу. Наразі працівники комунальних підприємств намагаються локалізувати аварію.
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