У Києві на Галицькій площі демонтували елементи радянського обеліска "Місто-герой Київ"

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступницю голови КМДА Ганну Старостенко.

Зазначається, що демонтажем займається Департамент територіального контролю міста Києва.

У Департаменті розповіли, що під час виконання робіт з обеліска "Місто-герой Київ" прибрали зірки на бічних сторонах та анотаційну дошку російською мовою. Крім того, змінили напис "1941" на "1939", вказавши коректну дату початку Другої світової війни.

"Декомунізація в дії: працівники Департаменту територіального контролю завершують роботи з демонтажу елементів з обеліска на Галицькій площі. Далі буде!", – наголосила Старостенко.