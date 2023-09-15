У Києві на Галицькій площі демонтували елементи радянського обеліска "Місто-герой Київ"
У Києві демонтували елементи радянського обеліска "Місто-герой Київ" на Галицькій площі: він входить до попереднього переліку пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією і культурою Росії та СРСР
Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступницю голови КМДА Ганну Старостенко.
Зазначається, що демонтажем займається Департамент територіального контролю міста Києва.
У Департаменті розповіли, що під час виконання робіт з обеліска "Місто-герой Київ" прибрали зірки на бічних сторонах та анотаційну дошку російською мовою. Крім того, змінили напис "1941" на "1939", вказавши коректну дату початку Другої світової війни.
"Декомунізація в дії: працівники Департаменту територіального контролю завершують роботи з демонтажу елементів з обеліска на Галицькій площі. Далі буде!", – наголосила Старостенко.
- 1 серпня у Києві з монумента "Батьківщина-мати" демонтували радянський герб в межах проєкту "Тризуб Батьківщини". Крім того, монумент планують перейменувати.
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