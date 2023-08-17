Про це інформує пресслужба КМДА.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, що що пріоритетом для міської влади є відновлення офлайн-навчання в київських школах, тому зараз працюють над тим, щоб збільшити кількість та за потреби провести капітальні ремонти укриттів у закладах освіти. Наразі ремонтні роботи тривають у 437 закладах.

"Спеціальні комісії проводять моніторинг укриттів і приміщень всіх закладів освіти щодо можливості їхнього використання як найпростіших укриттів. Відповідно складають акти оцінки об’єктів. Із метою покращення умов перебування учасників освітнього процесу, а також збільшення кількості місць у найпростіших укриттях у 2023 році виконуються роботи у 437 закладах освіти", - зазначив Мондриївський.