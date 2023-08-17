У Києві на ремонт та створення укриттів у закладах освіти виділили понад 500 млн грн
У межах міської програми "Безпечне освітнє середовище" у Києві виділили понад 500 мільйонів гривень на ремонт та збільшення кількості укриттів у закладах освіти
Про це інформує пресслужба КМДА.
Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, що що пріоритетом для міської влади є відновлення офлайн-навчання в київських школах, тому зараз працюють над тим, щоб збільшити кількість та за потреби провести капітальні ремонти укриттів у закладах освіти. Наразі ремонтні роботи тривають у 437 закладах.
"Спеціальні комісії проводять моніторинг укриттів і приміщень всіх закладів освіти щодо можливості їхнього використання як найпростіших укриттів. Відповідно складають акти оцінки об’єктів. Із метою покращення умов перебування учасників освітнього процесу, а також збільшення кількості місць у найпростіших укриттях у 2023 році виконуються роботи у 437 закладах освіти", - зазначив Мондриївський.
- У Києві станом на початок серпня укриття мають 83% закладів дошкільної освіти, 91% закладів загальної середньої освіти, 95% закладів професійної та професійно-технічної освіти, 75% закладів фахової передвищої та вищої освіти.
- Загалом в Україні 68% закладів освіти мають укриття різного типу. Там може вміститися 4,7 млн учнів і вчителів.
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