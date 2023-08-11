В Україні 68% закладів освіти мають укриття різного типу, – Шмигаль
За менш ніж місяць до початку нового навчального року в Україні 68% закладів освіти оснащено укриттями різного типу. Там може вміститися 4,7 млн учнів і вчителів
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 11 серпня.
"Наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу. Це дозволяє розмістити там 4,7 млн учнів та вчителів. Але цього недостатньо. Місцева влада повинна діяти активніше", - наголосив очільник уряду.
Він нагадав, що 1,5 млрд гривень на облаштування укриттів Кабмін виділив іще у квітні.
"У 2023 році плануємо облаштувати майже 1,5 тис. укриттів, загалом їх треба збудувати 5,4 тис. Усі вони мають відповідати критеріям надійності, безбар’єрності та енергоефективності", - зазначив Шмигаль.
За його словами, питання щодо формату навчання – це відповідальність місцевої влади. Там, де є загроза життю дітей, очного навчання не буде.
"Місцева влада найкраще розуміє ситуацію у себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях", - резюмував Шмигаль.
- У Києві станом на початок серпня укриття мають 83% закладів дошкільної освіти, 91% закладів загальної середньої освіти, 95% закладів професійної та професійно-технічної освіти, 75% закладів фахової передвищої та вищої освіти.
- Водночас у Харківській області, станом на 11 серпня, є 115 закладів освіти з укриттями, але до навчального процесу вони ще не готові.
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