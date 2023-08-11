Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 11 серпня.

"Наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу. Це дозволяє розмістити там 4,7 млн учнів та вчителів. Але цього недостатньо. Місцева влада повинна діяти активніше", - наголосив очільник уряду.

Він нагадав, що 1,5 млрд гривень на облаштування укриттів Кабмін виділив іще у квітні.



"У 2023 році плануємо облаштувати майже 1,5 тис. укриттів, загалом їх треба збудувати 5,4 тис. Усі вони мають відповідати критеріям надійності, безбар’єрності та енергоефективності", - зазначив Шмигаль.

За його словами, питання щодо формату навчання – це відповідальність місцевої влади. Там, де є загроза життю дітей, очного навчання не буде.



"Місцева влада найкраще розуміє ситуацію у себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях", - резюмував Шмигаль.