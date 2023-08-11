Про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ми вчора проговорювали з профільним міністерством, як за таких умов (частих обстрілів ракетами С-300, - ред.) ми будемо організовувати безпечний освітній простір для наших учнів, для нашого персоналу. Однак це досить важко, тому було прийнято рішення, що в нас залишається онлайн освіта. І офлайн можливий лише за наявності захисних споруд у тих чи інших навчальних закладах. І якщо навчальний заклад приймає таке рішення, то безпосередньо навчання там буде проводитися в тих захисних спорудах, оскільки спустити людей досить мало часу, і ми просто фізично зробити цього не можемо", – сказав він.

За його даними, зараз в області є 650 вцілілих навчальних закладів. Укриття є в 115 із них, проте вони не повністю готові до використання. Процес підготовки закладів до 1 вересня триває.