На Харківщині офлайн-навчання відбуватиметься в укриттях: скільки закладів мають захисні споруди
На Харківщині офлайн-навчання відбуватиметься безпосередньо в укриттях, адже часу на перехід до захисних споруд з урахуванням часу підльоту ракети С-300 немає
Про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ми вчора проговорювали з профільним міністерством, як за таких умов (частих обстрілів ракетами С-300, - ред.) ми будемо організовувати безпечний освітній простір для наших учнів, для нашого персоналу. Однак це досить важко, тому було прийнято рішення, що в нас залишається онлайн освіта. І офлайн можливий лише за наявності захисних споруд у тих чи інших навчальних закладах. І якщо навчальний заклад приймає таке рішення, то безпосередньо навчання там буде проводитися в тих захисних спорудах, оскільки спустити людей досить мало часу, і ми просто фізично зробити цього не можемо", – сказав він.
За його даними, зараз в області є 650 вцілілих навчальних закладів. Укриття є в 115 із них, проте вони не повністю готові до використання. Процес підготовки закладів до 1 вересня триває.
- У Києві станом на початок серпня укриття мають 83% закладів дошкільної освіти, 91% закладів загальної середньої освіти, 95% закладів професійної та професійно-технічної освіти, 75% закладів фахової передвищої та вищої освіти.
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