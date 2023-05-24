Що робити киянам, якщо укриття закрите під час повітряної тривоги. Пояснення КМВА

Про це сказав перший заступник начальника КМВА генерал-майор Володимир Кидонь.

Володимир Кидонь відвідав одну зі споруд цивільного захисту у Святошинському районі, на яку від місцевих жителів надійшло чимало скарг. Це укриття було зачиненим під час тривог, а балансоутримувач самовільно викинув речі людей, які люди залишали в укритті.

"Під час останніх російських атак було виявлено, що не всі укриття відкриті для киян. Це не системна проблема Києва, а точкові питання. Усі проблемні об'єкти будуть своєчасно виявлятися і до споруд цивільного захисту забезпечуватиметься безперешкодний доступ", - зазначив Кидонь.

За словами першого заступника начальника КМВА Володимира Кидонь, якщо під час повітряної тривоги укриття закрите, то потрібно зателефонувати 101 або 1551. Рятувальники приїжджатимуть та відкривають укриття власноруч.

"Немає головнішого завдання, ніж збереження життя і безпека людей. Київська міська військова адміністрація робить і робитиме все необхідне, аби кожен киянин почувався захищеним", - сказав Володимир Кидонь.

4 травня Кабінет Міністрів затвердив виділення місцевим бюджетам коштів на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти













