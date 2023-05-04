Уряд виділить 1,5 млрд грн на облаштування укриттів в школах
Кабінет Міністрів затвердив виділення місцевим бюджетам коштів на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти
Про це повідомляє Урядовий портал.
В повідомленні йдеться, що 30% шкіл України не мають укриттів, тож між ними розділять субвенцію в розмірі 1,5 млрд грн на їх створення.
"Ці кошти розподілені між областями на основі даних щодо кількості учнів, які навчаються у дистанційному та змішаному форматах", - повідомив Міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
- Нагадаємо, ще восени йшлося про те, що немає важливішої гуманітарної потреби зараз, ніж облаштування укриття в школах.
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