Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун.

"Нам потрібно активніше працювати з міжнародними партнерами і доносити до них необхідність інвестування в укриття в українських школах. Якщо у нас будуть нормальні укриття - більше родин повернуться до України, вони не будуть тягарем для їхніх бюджетів і працюватимуть тут на економіку України. Я певна, що немає найважливішої гуманітарної проблеми зараз, ніж облаштувати ці укриття і треба це доносити всім", - зазначила вона.

На її думку, це можна робити на всіх рівнях.

"Це можуть робити окремі батьки - зв'язуватися з окремими спільнотами та організаціями закордоном. Можна це робити через міста-побратими. Це мало б робити Міносвіти, але я в це не вірю, вони за три місяці підготовки до навчального року нічого не зробили. Треба викручуватися самим і визнавати, що можна лише покладатися на іноземні гроші", - сказала Совсун.

Нардепка зазначила, що укриття треба робити багатофункціональними.

"Треба дивитися на приклади інших країн. Ізраїль живе з постійною загрозою ударів і їхні школи під це підлаштовані. Є кілька елементів, що значить облаштувати. Перше - робити цей простір багатофункціональним. Якщо ми робимо простір, давайте зробимо там щось додаткове - музичний клас, кімната для занять спортом чи медитацій. Давайте його використовувати не тільки під час повітряної тривоги", - вважає вона.

Совсун наголосила, що школи мають бути готові до надзвичайних ситуацій.

"Не сподіватися лише на медсестру, бо раптом з нею щось станеться. Вчителі теж повинні пройти курси тактичної медицини і мати можливість надати медичну допомогу дітям. Вони мають пройти курси щодо того, як говорити з дітьми про те, що відбувається - зараз цього немає. Вчителям треба допомогти працювати в цих складних умовах", - підсумувала нардепка.