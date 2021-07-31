У Києві Nissan протаранив Chevrolet та перекинувся на дах

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, автомобілі Chevrolet Lacetti та Nissan Murano рухалися в одному напрямку - від Гостомельського шосе в напрямку Мінського проспекту.

На перехресті з Газопровідною водій Chevrolet намагався повернути направо з другого ряду, що стало повною несподіванкою для керманича Nissan, який рухався в правій смузі. На чималій швидкості Nissan протаранив Chevrolet, після чого обидва автомобілі вилетіли на узбіччя - в кювет.

Японський кросовер перекинувся на дах, його згодом поставили на колеса проїжджаючі автомобілісти. А Chevrolet, вилетівши з дороги, дивом розминувся з кількома деревами.

В результаті ДТП постраждав водій Chevrolet, якого госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Керманич Nissan не отримав тілесних ушкоджень, скоріше за все, він скористався пасом безпеки.

На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.



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