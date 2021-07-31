У Києві Nissan протаранив Chevrolet та перекинувся на дах
У Подільському районі столиці на перехресті Великої Окружної дороги і вулиці Газопровідної сталася ДТП, в якій постраждав чоловік
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, автомобілі Chevrolet Lacetti та Nissan Murano рухалися в одному напрямку - від Гостомельського шосе в напрямку Мінського проспекту.
На перехресті з Газопровідною водій Chevrolet намагався повернути направо з другого ряду, що стало повною несподіванкою для керманича Nissan, який рухався в правій смузі. На чималій швидкості Nissan протаранив Chevrolet, після чого обидва автомобілі вилетіли на узбіччя - в кювет.
Японський кросовер перекинувся на дах, його згодом поставили на колеса проїжджаючі автомобілісти. А Chevrolet, вилетівши з дороги, дивом розминувся з кількома деревами.
В результаті ДТП постраждав водій Chevrolet, якого госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Керманич Nissan не отримав тілесних ушкоджень, скоріше за все, він скористався пасом безпеки.
На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.
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