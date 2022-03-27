У Києві опалювальний сезон закінчиться 28 березня

Про це заявили в КМДА.



"У Києві 28 березня закінчується опалювальний сезон. Підписано відповідне розпорядження військової адміністрації Києва", -ідеться в повідомленні.



У закладах охорони здоровʼя, культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах опалення вимикатимуть за письмовими заявками їхніх керівників.



У КМДА нагадали, що попри воєнний стан у Києві працює інфраструктура, а містяни отримують усі комунальні послуги.

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