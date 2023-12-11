У Києві почалися військові навчання, містян попередили про заборону фото- і відеозйомки
У понеділок, 11 грудня, у Дарницькому районі столиці почалися військові навчання угруповання сил і засобів оборони Києва, які триватимуть до четверга, 14 грудня
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
Зазначається, що під час тренувань відбудуться практичні дії з залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.
Мета навчань - нарощування бойових спроможностей під час підготовки й ведення оборонної операції.
У КМВА наголосили, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки заборонено.
- З 23 по 25 травня у Києві та Київській області також відбулися військові навчання.
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