У Києві почалися військові навчання, містян попередили про заборону фото- і відеозйомки

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що під час тренувань відбудуться практичні дії з залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

Мета навчань - нарощування бойових спроможностей під час підготовки й ведення оборонної операції.

У КМВА наголосили, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки заборонено.