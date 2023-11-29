У Києві попередили про ожеледицю, мокрий сніг і шквали, на вулиці вивели 450 одиниць спецтехніки

Про це пише КМВА.

"Київ продовжує перебувати під впливом несприятливих погодних умов. Після останнього снігопаду у столиці розчищають дороги, шляхопроводи, тротуари та зупинки громадського транспорту від снігу, обробляють протиожеледними засобами", - йдеться у повідомленні.

Зранку на дорогах працюють 450 одиниць снігоприбиральної спецтехніки та 4 500 співробітників для ручного прибирання.

За прогнозом Укргідрометцентру на сьогодні, 29 листопада, є попередження про небезпечні метеорологічні явища, ускладнення погодних умов, І рівень небезпеки. Очікуються сніг та дощ, ожеледь та пориви вітру до 15-20 м/с.