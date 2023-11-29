У Києві попередили про ожеледицю, мокрий сніг і шквали, на вулиці вивели 450 одиниць спецтехніки
Станом на ранок 29 листопада у Києві виїхали на дороги 450 одиниць снігоприбиральної спецтехніки та 4500 співробітників для ручного прибирання
Про це пише КМВА.
"Київ продовжує перебувати під впливом несприятливих погодних умов. Після останнього снігопаду у столиці розчищають дороги, шляхопроводи, тротуари та зупинки громадського транспорту від снігу, обробляють протиожеледними засобами", - йдеться у повідомленні.
Зранку на дорогах працюють 450 одиниць снігоприбиральної спецтехніки та 4 500 співробітників для ручного прибирання.
За прогнозом Укргідрометцентру на сьогодні, 29 листопада, є попередження про небезпечні метеорологічні явища, ускладнення погодних умов, І рівень небезпеки. Очікуються сніг та дощ, ожеледь та пориви вітру до 15-20 м/с.
- Станом на ранок 28 листопада внаслідок снігопадів та сильних вітрів в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали - серед них є діти. Знеструмленими залишаються понад 400 населених пунктів, на 8 автодорогах перекритий рух.
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