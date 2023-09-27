У Києві попрощалися з журналісткою Інною Кузнецовою

Про це повідомляє Еспресо.

Прощання з українською журналісткою відбулося о 12:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.

Фото: Юлія Бельська

Поховають Інну Кузнецову на Берковецькому цвинтарі.

Довідка.

Інна Кузнецова - кореспондентка, головна редакторка. З 2000-х працювала на "Радіо Ера", була його першою керівницею. З 2009 року очолила київське бюро "Радіо Свобода". Ведуча програм "Ваша свобода" та "Суботнє інтерв'ю". Вона була однією з перших стрімерів, які вели прямі трансляції під час Революції Гідності.