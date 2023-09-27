У Києві попрощалися з журналісткою Інною Кузнецовою
У середу, 27 вересня, у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві попрощалися із керівницею Київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Про це повідомляє Еспресо.
Прощання з українською журналісткою відбулося о 12:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.
Фото: Юлія Бельська
Поховають Інну Кузнецову на Берковецькому цвинтарі.
Довідка.
Інна Кузнецова - кореспондентка, головна редакторка. З 2000-х працювала на "Радіо Ера", була його першою керівницею. З 2009 року очолила київське бюро "Радіо Свобода". Ведуча програм "Ваша свобода" та "Суботнє інтерв'ю". Вона була однією з перших стрімерів, які вели прямі трансляції під час Революції Гідності.
- Інна Кузнецова померла 16 вересня 2023 року у Вільнюсі від тяжкої хвороби.
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