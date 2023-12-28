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У Києві працюватимуть пункти з екологічної утилізації новорічних ялинок. Перелік

28 грудня, 2023 четвер
15:41
Суспільство Ялинка

У Києві з 4 січня запрацюють пункти з екологічної утилізації новорічних ялинок: цьогоріч їх кількість збільшили до 44

Про це інформує КМДА. 

Вказано, що у кожному з районів столиці діятимуть по кілька пунктів прийому новорічних дерев. Усі зібрані ялинки та сосни підуть на екологічну утилізацію: надалі їх використають у зеленому господарстві. 

"Після новорічний свят закликаємо всіх, хто встановлював вдома живу ялинку, здати її на екологічну утилізацію. Для зручності киян цього року прийнято рішення збільшити кількість пунктів прийому хвойних до 44. Такі пункти розташовуватимуться в парках і скверах столиці, а також традиційно – на території наших комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств", – розповів заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний зазначив, що таким чином деревам можна дати "друге життя", оскільки їх подрібнять на щепу, яку використають для мульчування лунок молодих дерев.

Перелік пунктів прийому ялинок на утилізацію 

Голосіївський район:

  • сквер на вул. Героїв Маріуполя
  • сквер Небесної сотні на вул. Заболотного
  • КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г (08:00-20:00)

Дарницький район: 

  • парк біля озера Лебедине
  • парк імені воїнів-інтернаціоналістів
  • парк "Позняки"
  • КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А

Деснянський район: 

  • парк "Молодіжний"
  • парк із водними об’єктами вздовж просп. Шухевича
  • парк "Кіото"
  • КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26 (08:00-20:00)

Дніпровський район: 

  • перетин бульв. Русанівського і бульв. Ігоря Шамо
  • парк біля озера Тельбін
  • парк біля кінотеатру "Аврора"
  • КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (08:00-20:00)

Оболонський район: 

  • парк на вул. Бережанській, 10-20
  • парк біля озера Йорданське
  • КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (07:00-20:00)

Печерський район: 

  • КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (з понеділка по четвер - 08:00-17:00, у п'ятницю - 08:00-16:00)

Подільський район: 

  • сквер на просп. Правди;
  • сквер на пл. Щекавицькій;
  • КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнєцова, 16-А (пн-нд 08:00 – 20:00).

Святошинський район:

  • парк "Совки"
  • парк "Юність"
  • сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського
  • сквер на вул. Котельникова

Солом’янський район:

  • сквер на вул. Сергія Берегового
  • Солом’янський ландшафтний парк
  • парк "Орлятко"
  • КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (08:00-20:00)

Шевченківський район: 

  • парк "Веселка"
  • парк "Сирецький"
  • пров. Бабин Яр, 6 (08:00-20:00)
  • КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (08:00-20:00)

Лісництва: 

  • Броварське лісництво (квартал № 72, пн-пт 08:00-17:00)
  • Білодібровне лісництво, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-Б, пн-пт 08:00-17:00)
  • Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський просп., 2-А, пн-пт 08:00-17:00)
  • Микільське лісництво, квартал № 35 (неподалік залізничної станції "Лісництво", пн-пт 08:00-17:00)
  • Дарницьке лісництво, лісовий квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе, пн-пт 08:00-17:00)
  • Межигірське лісництво (квартал № 78, пн-пт 09:00-16:00)
  • Київське лісництво (квартал № 105, пн-пт 09:00-16:00)
  • Святошинське лісництво (квартал № 117, пн-пт 09:00-16:00)
  • Пуща-Водицьке лісництво (квартал № 111, пн-пт 09:00-16:00)
  • Конча-Заспа (вул. Конча-Заспинська, 11-Б, пн-пт 08:00-17:00)

У Київзеленбуді нагадали, що перед здачею на утилізацію з дерев потрібно зняти прикраси. 

  • Еспресо розповідає, у яких кольорах варто прикрашати ялинку на Новий рік 2024. Цьогорічна тема відображає природу, мудрість та гармонію, тому правильний вибір кольорів може створити атмосферу затишку та відповідати енергетиці символу року.
Україна
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новини Києва
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