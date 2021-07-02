У Києві представили англомовну версію книги ексзаручника "ДНР" Асєєва про катівню "Ізоляція" в окупованому Росією Донецьку

Про це повідомляє "Радіо Свобода".



Презентація відбулася за сприяння Міністерства закордонних справ України, Посольства Канади в Україні, Українського Інституту і Міжнародного благодійного фонду "Ізоляція" (МБФ "Ізоляція"). У презентації взяли участь керівники дипломатичних представництв іноземних держав і представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні.



Асєєв у своєму виступі закликав "порушувати питання "Ізоляції" на будь-яких дипломатичних переговорах із Росією. За його словами, місія ОБСЄ у Донецьку "могла б хоч раз просто приїхати до воріт "Ізоляції". Спостерігачів не пропустили б всередину підтримувані Росією бойовики, але "це дуже потужно б ударило, в тому числі, по Росії".

"Книга англійською мовою сприятиме поширенню правди про справжнє обличчя російської агресії проти України у всьому світі", – заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Вона закликала представників демократичного світу докласти спільних зусиль для відновленням прав людини на окупованих територіях України і посилити тиск на Росію.

За даними Офісу генерального прокурора, на окупованих Росією територіях України нараховується понад 160 подібних до "Ізоляції" об’єктів, в яких утримувалися за ґратами понад 3500 українських ув’язнених, сказала заступниця голови МЗС.