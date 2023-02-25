У Києві провели в останню путь комбата "азовців" Олега Мудрака

Про це повідомляє "Суспільне".

Прощання із бійцем відбулось на одній з баз полку "Азов" у Києві. На церемонії були присутні побратими Олега Мудрака.

"Йому було лише 35 років і попереду був довгий шлях, але, на жаль, катування в полоні і виснаження підірвали його мужнє серце", — сказав один із побратимів бійця.

Олег Мудрак воював із 2014 року. Після повномасштабного вторгнення разом із побратимами захищав Маріуполь, був на Азовсталі. У травні 2022 року потрапив до російського полону, пережив теракт в Оленівці.

Повернувся з полону під час обміну 21 вересня 2022 року, був виснаженим і дуже худим.

Тіло Олега Мудрака кремують у Києві 26 лютого.