Помер Олег Мудрак, командир 1-го батальйону полку "Азов"
Пішов з життя Олег Мудрак на позивний Сухар, захисник Азовсталі, командир 1-го батальйону полку "Азов", звільнений з російського полону 21 вересня 2022 року
Про це повідомив у інстаграмі його племінник Данило.
"Сухар - на щиті", - написав він.
Воїн помер увечері 21 лютого. Причини смерті не називають, проте друзі й побратими пишуть, що у захисника не витримало серце після тортур, яких він зазнав у російському полоні.
Олег Мудрак воював із 2014 року. Після повномасштабного вторгнення разом із побратимами захищав Маріуполь, був на Азовсталі. У травні 2022 року потрапив до російського полону. Повернувся звідти під час обміну 21 вересня 2022 року, був виснаженим і дуже худим.
Племінник Олега каже, що дядько був для нього гордістю та прикладом характеру.
"Він горів цим життя, насолоджувався і запалював серця всіх людей навколо. Він зробив все можливе, щоб я став таким, який я є. Тому він ніколи не зникне з моєї голови та серця. Я хочу бути чоловіком, гідним Олега, щоб він дивився на мене з Вальгалли і відчував тільки гордість за мене. Він завжди казав, що не хотів, щоб його смерть була "святом сліз". Хотів, щоб разом зібралися його люди й усміхаючись згадували найкращі моменти, пов'язані з ним", - написав Данило Мудрак.
21 вересня з полону окупантів звільнили 215 захисників України. За них Росії віддали Медведчука та 55 полонених росіян
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