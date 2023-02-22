Помер Олег Мудрак, командир 1-го батальйону полку "Азов"

Про це повідомив у інстаграмі його племінник Данило.

"Сухар - на щиті", - написав він.

Воїн помер увечері 21 лютого. Причини смерті не називають, проте друзі й побратими пишуть, що у захисника не витримало серце після тортур, яких він зазнав у російському полоні.

Олег Мудрак воював із 2014 року. Після повномасштабного вторгнення разом із побратимами захищав Маріуполь, був на Азовсталі. У травні 2022 року потрапив до російського полону. Повернувся звідти під час обміну 21 вересня 2022 року, був виснаженим і дуже худим.

Племінник Олега каже, що дядько був для нього гордістю та прикладом характеру.

"Він горів цим життя, насолоджувався і запалював серця всіх людей навколо. Він зробив все можливе, щоб я став таким, який я є. Тому він ніколи не зникне з моєї голови та серця. Я хочу бути чоловіком, гідним Олега, щоб він дивився на мене з Вальгалли і відчував тільки гордість за мене. Він завжди казав, що не хотів, щоб його смерть була "святом сліз". Хотів, щоб разом зібралися його люди й усміхаючись згадували найкращі моменти, пов'язані з ним", - написав Данило Мудрак.

21 вересня з полону окупантів звільнили 215 захисників України. За них Росії віддали Медведчука та 55 полонених росіян