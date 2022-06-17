Про це інформує Служба безпеки України.

Зазначається, що до складу злочинного угруповання входило 5 осіб. Діяльністю зловмисників керував з території РФ уродженець Дагестану, підконтрольний представникам російських спецслужб.



СБУ повідомляє, що учасники банди аби замаскувати свою злочинну діяльність, влаштувалися до лав добровольчого батальйону одного з районів Києва. Таким чином, використовуючи документи підставних осіб, підозрювані отримали автоматичну зброю, яку потім зберігали у місці проживання.



Правоохоронці вилучили у чоловіків арсенал бойових засобів ураження, серед яких 29 автоматів Калашникова, 1,2 кг вибухівки, бойові гранати, гранатомет та кулемет РПК.



За даними слідства, автомати злочинці збиралися використовувати для дестабілізації обстановки в регіоні.



Вилучену зброю направлено на експертизу.



СБУ зазначає, що одному з учасників угруповання вже повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших осіб.



Досудове розслідування триває.

На Сумщині СБУ затримала агента РФ, який розвідував позиції ЗСУ