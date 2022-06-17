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У Києві СБУ викрила псевдодобровольчий батальйон, яким з РФ керував дагестанець

17 червня, 2022 п'ятниця
15:02
Кримінал СБУ

У зловмисників вилучили 29 автоматів Калашникова, 1,2 кг вибухівки, бойові гранати, гранатомет та кулемет РПК

Про це інформує Служба безпеки України.

Зазначається, що до складу злочинного угруповання входило 5 осіб. Діяльністю зловмисників керував з території РФ уродженець Дагестану, підконтрольний представникам російських спецслужб.

СБУ повідомляє, що учасники банди аби замаскувати свою злочинну діяльність, влаштувалися до лав добровольчого батальйону одного з районів Києва. Таким чином, використовуючи документи підставних осіб, підозрювані отримали автоматичну зброю, яку потім зберігали у місці проживання.

Правоохоронці вилучили у чоловіків арсенал бойових засобів ураження, серед яких 29 автоматів Калашникова, 1,2 кг вибухівки, бойові гранати, гранатомет та кулемет РПК.

За даними слідства, автомати злочинці збиралися використовувати для дестабілізації обстановки в регіоні.

Вилучену зброю направлено на експертизу.

СБУ зазначає, що одному з учасників угруповання вже повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших осіб.

Досудове розслідування триває.

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