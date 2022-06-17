У Києві СБУ викрила псевдодобровольчий батальйон, яким з РФ керував дагестанець
У зловмисників вилучили 29 автоматів Калашникова, 1,2 кг вибухівки, бойові гранати, гранатомет та кулемет РПК
Про це інформує Служба безпеки України.
Зазначається, що до складу злочинного угруповання входило 5 осіб. Діяльністю зловмисників керував з території РФ уродженець Дагестану, підконтрольний представникам російських спецслужб.
СБУ повідомляє, що учасники банди аби замаскувати свою злочинну діяльність, влаштувалися до лав добровольчого батальйону одного з районів Києва. Таким чином, використовуючи документи підставних осіб, підозрювані отримали автоматичну зброю, яку потім зберігали у місці проживання.
Правоохоронці вилучили у чоловіків арсенал бойових засобів ураження, серед яких 29 автоматів Калашникова, 1,2 кг вибухівки, бойові гранати, гранатомет та кулемет РПК.
За даними слідства, автомати злочинці збиралися використовувати для дестабілізації обстановки в регіоні.
Вилучену зброю направлено на експертизу.
СБУ зазначає, що одному з учасників угруповання вже повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших осіб.
Досудове розслідування триває.
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