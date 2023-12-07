У Києві ще 13 квартир передали українським військовим

Про це у телеграмі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Очільник міста зазначив, що більшість із тих, хто отримали житло, захищає Україну з 2014 року. І продовжує битися на передовій від початку повномасштабного вторгнення російських варварів.

"Київ продовжує піклуватися про військових та ветеранів. Ми хочемо, щоб після Перемоги, коли вони повернуться додому, до своїх близьких і мирного життя, вони мали більше комфорту", - написав Віталій Кличко.

Він додав, що цього року місто вже закупило 612 квартир для учасників бойових дій та їхніх родин. На загальну суму понад 1 млрд гривень. Із них 215 квартир будуть введені в експлуатацію до кінця цього року. Інші – протягом наступного року.

"І ми продовжимо закуповувати житло для наших захисників", - резюмував очільник Києва.